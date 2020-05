Arc to nowy inteligentny soundbar od firmy Sonos, który może Ci się spodobać

Tech

Maria Wawrzyniak ,

Miłośnicy wysokiej jakości dźwięku! Poznajcie Sonos Arc, inteligentny soundbar zapewniający wyjątkowo szeroką scenę dźwiękową i intensywny bas, który został niedawno zaprezentowany przez firmę Sonos. W urządzeniu zastosowano 11 wydajnych głośników, w tym dwa skierowane w górę dla efektu audio 3D. Dzięki specjalnemu oprogramowaniu, Arc automatycznie dostosowuje profil dźwięku do ustawienia kina domowego, rodzaju i źródła odtwarzanych treści oraz systemu stereo, Dolby Digital 5.1 lub Dolby Atmos. Treści zgodne z tym ostatnim standardem można już znaleźć w ponad 25 usługach streamingu wideo.

Arc został wyposażony w zaktualizowaną wersję Sonos Trueplay – technologii, która pozwala dostosować profil akustyczny głośników do pomieszczenia. Trueplay bierze teraz pod uwagę dźwięk poziomy i pionowy, zapewniając wsparcie dla audio 3D. Sterowanie soundbarem i konfiguracja dźwięku są niezwykle proste dzięki nowej aplikacji Sonos, opartej o drugą generację oprogramowania producenta. Do ich dyspozycji oddano m.in. funkcje poprawy jakości odtwarzanej mowy (Speech Enhancement) oraz tryb nocny (Night Sound), który tłumi np. dźwięk głośnych eksplozji. Arc można również kontrolować pilotem telewizora lub głosowo. Urządzenie jest kompatybilne z Amazon Alexa, Asystentem Google oraz Apple AirPlay 2. Arc jest dostępny w dwóch matowych wersjach kolorystycznych – czarnej oraz białej.

To jednak nie wszystko! Oprócz premiery Arc, Sonos zaprezentowało jeszcze dwie nowości: Sonos Sub (3 generacja), a także Sonos Five. Nowy Sub zachował charakterystyczny design niskotonowego głośnika z rodziny Sonos, a dostępny jest również w wersji białej i czarnej. Sonos Five to nowa odsłona najmocniejszego muzycznego głośnika producenta, czyli Play:5. Five jest utrzymany w duchu swojego poprzednika, dlatego dobrze wpasuje się w każdą przestrzeń. Urządzenie można ustawić poziomo i wykorzystywać jako pojedynczy głośnik lub sparować dwa głośniki ustawione pionowo dla szczegółowej separacji kanałów stereo. Sonos Five można też podłączyć do gramofonu, aby odtwarzać płyty winylowe. Zainteresowanych zapraszamy na oficjalną stronę internetową firmy Sonos.