Sony zapowiedziało State of Play, które będzie poświęcone grze Ghost of Tsushima!

News

Maria Wawrzyniak ,

Przedstawiciele firmy zapowiedzieli właśnie nowy odcinek State of Play, który w całości zostanie poświęcony nadchodzącej produkcji studia Sucker Punch – Ghost of Tsushima!

Bierzcie szybko swoje kalendarze i zapisujcie – 14 maja w czwartek o godzinie 22:00 czasu polskiego odbędzie się nowy odcinek State of Play, który w całości zostanie poświęcony grze Ghost of Tsushima, czyli nadchodzącej produkcji studia Sucker Punch Productions. Informacja została przekazana za pośrednictwem oficjalnego profilu PlayStation na Twitterze. Twórcy obiecali pokaz rozgrywki z eksploracją i dynamiczną walką, czego łącznie ma być aż osiemnaście minut. Jedno jest pewne – szykuje się naprawdę świetny dzień zarówno dla fanów PlayStation, jak i tych, którzy cierpliwie wyczekują Ghost of Tsushima. Produkcja ma zadebiutować 26 czerwca bieżącego roku wyłącznie na konsoli PlayStation 4.

https://twitter.com/PlayStation/status/1260253707473747968?s=20