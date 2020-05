Pierwsze spotkania za nami! POLISH ESPORT CUP 2020 wystartował!

News

Marcepany oraz Team OveRules to zespoły, którym udało się pokonać pozostałych rywali w drabince Counter Strike’a dla graczy semi-pro. Kwalifikacje VALORANT wygrały zespoły BullES, Unfamous, M0NSTAR5 i BALANCED.

Pierwsze nagrody trafiły natomiast do widzów. Przypominamy, że na oglądających POLISH ESPORT CUP 2020 na platformie Twitch.tv czeka 4000 kluczy do gry Ancestors Legacy. Wystarczy śledzić jeden z oficjalnych kanałów turnieju, żeby mieć szansę na zdobycie gry. W pierwszym dniu rozgrywek do zwycięzców trafiło 166 kodów. Harmonogram wraz z linkami do transmisji poniżej:

Counter Strike: Global Offensive w trybie “Wingman” - Kanał PACT TV – https://www.twitch.tv/pact_tv (pon. - czw., godz. 18:30-23:00)

Counter Strike: Global Offensive w trybie klasycznym - Kanał Polish Esport Cup – https://www.twitch.tv/polishesportcup (pon. - pt., godz. 17:00 – 23:00)

VALORANT - Kanał Actina – https://www.twitch.tv/actina_pl (pon. - pt., godz. 17:00 – 23:00)

Promocje dla fanów esportu

Aż do 7 czerwca fani esportu mogą skorzystać z atrakcyjnych promocji przygotowanych przez Sferis.pl wraz z pozostałymi partnerami wydarzania. W ofercie znajdziecie m.in. procesory Ryzen firmy AMD, monitory i peryferia MSI oraz komputery dla graczy Actina.