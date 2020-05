News

Tym razem coś dla fanów graficznych fajerwerków. Ekipa prowadząca kanał Digital Dreams w serwisie YouTube dwoiła się i troiła, by pokazać nad leciwe już Grand Theft Auto 4 w najlepszej możliwej wersji. Na potrzeby materiału przeniesiono Liberty City na silnik GTA 5, które dodatkowo doprawiono graficznymi modami i nakładką imitującą technikę śledzenia promieni. Efekt zachwyca, chociaż nie da się nie zauważyć doczytujących się w locie cieni i refleksów, które zaburzają odbiór, ale i tak wyglądają o niebo lepiej niż oryginał.

Jeśli macie ochotę na przejażdżkę po Liberty City w zupełnie nowym wydaniu, to w opisie załączonego do wiadomości materiały wyszczególniono wszystkie mody, które wykorzystano podczas przygotowań do pokazu. Ostatecznie Rockstar raczej nie jest jedną z tych ekip, które uporczywie spoglądają w przeszłość, by ich cudeńka zbytnio się nie zestarzały, więc jedyne czego możemy oczekiwać, to dopieszczonego Grand Theft Auto 6.

Jak podoba Wam się GTA 4 z masą usprawnień?

https://www.youtube.com/watch?v=146qxv19IQ8&feature=emb_title