Ankieta dotycząca tłumaczenia Disco Elysium – zagłosuj na język polski!

Na pewno graliście w Disco Elysium – a jeśli nie graliście, to nasza recenzja napisana przez Myszastego przekona Was do tego, abyście w Disco Elysium jednak zagrali. Wszyscy, którzy doświadczyli tej przedziwnej historii na własnej skórze doskonale wiedzą, że produkcja studia ZA/UM charakteryzuje się przede wszystkim ogromną ilością tekstu (mowa tutaj o milionie słów), co w znaczącej większości przypadków mogło okazać się przeszkodą dla osób, które niekoniecznie czują się w językach obcych niczym ryba w wodzie. Z pomocą postanowili przyjść sami twórcy gry i zorganizowali ankietę, gdzie każdy zainteresowany może zagłosować na następną lokalizację Disco Elysium.

Wśród dostępnych opcji znalazł się język polski, który w momencie pisania tej wiadomości widnieje na drugim miejscu listy z wynikiem ponad siedmiu tysięcy głosów. Chociaż ankieta w żadnym wypadku nie sprawi, że twórcy rzeczywiście zajmą się daną lokalizacją, tak na pewno da im pojęcie, czego chcą gracze – zwłaszcza, że tłumaczenia powstają we współpracy z grupami fanów produkcji, aktywnie wspieranymi przez ZA/UM. Jeśli więc macie parę minut wolnego czasu, to zachęcamy do oddania głosu na polską lokalizację. Przypomnijmy jeszcze na koniec, że Disco Elysium zadebiutowało 15 października ubiegłego roku na komputerach osobistych. W bieżącym roku produkcja ma pojawić się również na konsolach PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch.