Beyond: Two Souls pojawiło się w bazie Steam – czy to koniec wyłączności dla Epic Games Store?

Maria Wawrzyniak ,

Na stronie Steam Database pojawił się wpis dotyczący nieznanej produkcji – sęk w tym, że znajdziemy tam również grafikę z Beyond: Two Souls.

Zapewne pamiętacie, że w ubiegłym roku na pecetach w sklepie Epic Games Store pojawiła się gra od studia Quantic Dream – Beyond: Two Souls (lub, jak kto woli, Beyond: Dwie Dusze). Dzisiaj natomiast na horyzoncie pojawiły się przecieki sugerujące, że wyłączność dla wspomnianego sklepu już niedługo dobiegnie końca, bowiem wspomniana produkcja prawdopodobnie zmierza na platformę Steam. W bazie serwisu Steam Database możemy zobaczyć wpis dotyczący nieznanej produkcji, tyle że nieco niżej widnieje wielka grafika właśnie z Beyond: Two Souls. Jak myślicie, czy debiut gry w sklepie Valve to już jedynie kwestia czasu?

Przypomnijmy, że Beyond: Two Souls zadebiutowało 8 października 2013 roku na konsoli PlayStation 3. Dwa lata później pojawiło się również na PlayStation 4, aby dopiero 22 lipca 2019 roku gra została udostępniona również posiadaczom komputerów osobistych, poprzez wspomniany sklep Epic Games Store.