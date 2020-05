Assassin's Creed Valhalla będzie działać w rozdzielczości 4K i "minimum 30 klatkach na sekundę"

News

Maria Wawrzyniak ,

Deweloperzy reprezentujący studio Ubisoft podzielili się nowymi informacjami na temat gry Assassin’s Creed Valhalla w rozmowie z dziennikarzami portugalskiego oddziału serwisu Eurogamer. Zgodnie z informacjami (podajemy za serwisem Wccftech), najnowsza odsłona kultowej serii ma działać na Xboksie Series X w rozdzielczości 4K oraz co najmniej 30 klatkach na sekundę. Cóż – najtrafniejszym określeniem definiującym reakcję internetu na tę nowość jest angielski zwrot: disappointed, but not surprised (zawiedziony, ale nie zaskoczony). Trzeba przyznać, że choć sama informacja jest nieco smutna, tak nie jest to szczególnym zaskoczeniem, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że ostatnie odsłony cyklu wymagały od sprzętu naprawdę sporo na pecetach, a co dopiero konsolach.

Twórcy zapewnili, że prócz rozdzielczości 4K gracze będą mogli zadowolić się znacznie wyższym poziomem detali oraz krótszymi loadingami. Czy to graczom wystarczy? Szczerze wątpię. Przypomnijmy jeszcze, że najnowsza część cyklu Assassin’s Creed pojawi się na komputerach osobistych, konsolach obecnej generacji (PlayStation 4, Xbox One), konsolach nowej generacji (PlayStation 5, Xbox Series X) oraz na platformie Google Stadia. W przypadku pecetów gra będzie dostępna w sklepie Epic Games Store oraz w Ubisoft Store. Ponadto deweloperzy udostępnią ją w ramach usługi Uplay+. Premiera jest zaplanowana na bieżący rok.