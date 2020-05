Twórcy fanowskiej wersji Super Mario 64 na PC ścigani przez prawników Nintendo

News

Maria Wawrzyniak ,

Kiedy na początku maja w sieci pojawiła się nieoficjalna konwersja gry Super Mario 64 na komputery osobiste, internet chwycił się za głowę – w dodatku nie w negatywnym tego wyrażenia znaczeniu, a wręcz przeciwnie. Jakość fanowskiego projektu zaskoczyła wszystkich; gra wspiera rozdzielczości nawet do 8K, monity szerokoekranowe, a także świetnie współpracuje z padami do Xboksa 260 oraz Xboksa One. Co ciekawe, do stworzenia portu autorzy wykorzystali dane, które wcześniej wyciekły z Nintendo do sieci i zawierały między innymi kod źródłowy do starszych konsol japońskiej korporacji. Nie trzeba było jednak długo czekać na jej reakcję.

https://youtu.be/rJUT1el0qFg

Prawnicy firmy Nintendo zareagowali wręcz błyskawicznie, po czym zaczęli usuwać grę z sieci. Jak donosi serwis Eurogamer, większość stron, które umożliwiały pobranie plików portu, została wyłączona. Ba, koncern wystosował nawet skargę do Google, a z serwisu YouTube znikają kolejne materiały prezentujące grę. Według niektórych użytkowników pozew jest jedynie kwestią czasu – pozostaje jednak mieć nadzieję, że twórca portu w żaden sposób nie ucierpi. Sama reakcja japońskiego koncernu nie jest niczym zaskakującym, bowiem wszyscy wiemy dobrze, jak stanowczo i szybko Nintendo zawsze zwalczało tego typu projekt. Przypomnijmy jeszcze, że oryginalne Super Mario 64 zadebiutowało w 1996 roku i było jednym z tytułów startowych dla konsoli Nintendo 64.