News

LM ,

Nie da się ukryć, że Remake Resident Evil 2 okazał się strzałem w dziesiątkę i otworzył wiele nowych drzwi dla marki survival horrorów Capcomu. Produkcja niezwykle udana, ale wyraźnie odcinająca się od oryginalnych mechanik rozgrywki, których jedynym echem pozostaje wydane w 2015 roku Resident Evil. Ostatecznie w groni fanów Capcomu znajdziemy zarówno miłośników kamery przyczepionej do ścian, jak i tych, którzy wolą oglądać akcję zza pleców bohatera. Z myślą o tej drugiej grupie powstało Resident Evil Remix.

Projekt moddera znanego jako Mr. Curious przenosi doskonale znane fanom „jedynki” lokacje na silnik Resident Evil 4 Ultimate HD Edition, jednocześnie oferując zabawę zbliżoną do jej mechanik. Oczywiście wciąż mamy tu zagadki rodem z pierwowzoru, ale niektóre klucze znajdują się w innych miejscach, zombie możemy położyć kopniakiem a zamiast skrzyń mamy walizkę. Całość jest na finalnym etapie i już niebawem zostanie oddana na ręce graczy, a ekipa prowadząca kanał Residence of Evil przekonuje, że jest na co czekać.

To jak, lepszy Resident w klasycznym wydaniu, a może rok 2020 to już odpowiedni moment, by odrzucić przestarzałe mechanizmy?

https://www.youtube.com/watch?v=2wxBZv49GCY&feature=emb_title