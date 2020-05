News

Escape from Tarkov od 2017 roku działa w ramach otwartej bety i pomimo regularnych aktualizacji na razie nie spieszy się do finalnej wersji na PC.

Wygląda na to, że twórcy Escape from Tarkov, sieciowej strzelanki z elementami walki o przetrwanie, postanowili nieco przełamać, zaprezentowaną w grze symulację współczesnego konfliktu. Przed kilkoma dniami Europa obchodziła tzw. VE-Day, czyli kolejną rocznicę zakończenia II wojny światowej. Z tej okazji Battlestate Games wypuściło na serwerach gry specjalną aktualizację, w której ramach do Escpae form Tarkov trafiło świetnie odwzorowane uzbrojenie z czasów II wojny światowej.

Mowa tu o pistolecie Colt M1911 i pistolecie maszynowym PPSz-41, czyli potocznie zwanej pepeszy. Całość raczej jako ciekawe urozmaicenie, bez znacznego wpływu na przedstawione w grze realia, ale jeśli zajrzycie na serwery MMOFPS-a, to koniecznie je przetestujcie.

Escape from Tarkov zadebiutowało w lipcu 2017 roku w ramach zamkniętych testów beta. Twórcy nie wskazali jeszcze daty premiery finalnej wersji.

https://twitter.com/bstategames/status/1258869385340616706