Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 zadebiutuje również na PlayStation 5

Maria Wawrzyniak ,

Twórcy ze studia Hardsuit Labs potwierdziły platformy sprzętowe, na których zadebiutuje Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, dodając do nich PlayStation 5.

Jeszcze w marcu ubiegłego roku zapowiedziano Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 i wówczas dowiedzieliśmy się, że gra zadebiutuje na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Kilka dni temu podczas prezentacji Inside Xbox potwierdzono również wersję na konsolę nowej generacji firmy Microsoft, czyli Xboksa Series X. Wśród platform sprzętowych wciąż brakowało PlayStation 5, aczkolwiek ujawnienie wersji na sprzęt nowej generacji Sony było jedynie kwestią czasu – dwa dni temu na oficjalnym profilu gry na Twitterze deweloperzy ze studia Hardsuit Labs potwierdzili wszystkie platformy sprzętowe, na których zadebiutuje Vampire: The Masquerade – Bloodlines, wymieniając również PlayStation 5.

Na ten moment nie znamy dokładnej daty premiery gry – pierwotnie produkcja miała zadebiutować na rynku w pierwszym kwartale bieżącego roku, jednak ostatecznie zdecydowano się jej premierę opóźnić, aby twórcy mogli dopracować swoje dzieło. Mamy jedynie pewność, że według planów Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 ma zadebiutować jeszcze w tym roku. Produkcja będzie również częścią programu Smart Delivery, co oznacza, że osoby, które kupią egzemplarz gry na konsolę Xbox One, za darmo otrzymają wydanie na Xboksa Series X, gdy ten pojawi się na rynku.