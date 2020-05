News

Ciekawostka bezpośrednio z bazy danych platformy Steam. Na serwerach odkryto ważący niemal 18 GB pakiet danych, który opisano jako Half-Life 2: Remastered. Rekord pojawił się w bazie już jakiś czas temu, ale z poziomu aplikacji Steam wciąż nie jest widoczny, co daje szeroką przestrzeń dla rozmaitych spekulacji. Na wstępie musimy już ostudzić zapał fanów – wedle pracowników SteamDB wykryte Half-Life 2: Remastered to fanowski projekt moddera znanego jako Filip Victor, który swojego czasu wypuścił na Steam modyfikację Half-Life 2: Update.

Wydany w 2015 roku mod znacznie poprawia oprawę wizualną, oświetlenie, efekty cząsteczkowe, a także usuwa z gry wiele pozostawionych przez Valve błędów. Jednocześnie całość zachowuje oryginalny styl graficzny i mechaniki rozgrywki, a dorzuca jedynie tryb komentarzy społeczności z nagraniami wypowiedzi popularnych wśród społeczności YouTuberów.

Wygląda na to, że zlokalizowany w SteamDb Half-Life 2: Remastered będzie ulepszoną wersją moda do gry Valve, a samo studio nie ma z projektem nic wspólnego. Ostatecznie pozostaje nam czekać na rozwój sytuacji, a gdy pojawią się nowe konkrety, to z pewnością się o tym dowiecie. Jeśli przy okazji chcecie wypróbować Update w Half-Life 2, to odsyłamy pod ten adres.