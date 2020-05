News

LM ,

Edge opublikowało enigmatyczną wiadomość na Twitterze, sugerując, że „powstaje nowa generacja”. I to jeszcze w tym miesiącu.

Ciekawe doniesienia z Wysp Brytyjskich. Na oficjalnym koncie Edge Magazine na Twitterze pojawił się lakoniczny i enigmatyczny wpis, sugerujący, że już niebawem, a konkretnie 21 maja, “powstanie nowa generacja”. Oczywiście pod postem momentalnie zaczęły pojawiać się pytania o prezentację konsoli PlayStation 5. Co równie ważne, temat, którego zajawkę właśnie otrzymaliśmy, pojawi się w lipcowym numerze miesięcznika. Należy także zwrócić uwagę na fakt, iż sam wpis okraszono czerwonym tłem, co może wskazywać też na prezentację nowej wersji konsoli Nintendo Switch.

Co to będzie? Trudno jeszcze jednoznacznie określić, ale z pewnością coś jest na rzeczy. Redakcja nie skomentowała w żaden sposób dociekań fanów, więc pozostaje jedynie czekać na kolejne komunikaty – zarówno te oficjalne, jak i możliwe przecieki. Gdy tylko pojawią się nowe konkrety, to z pewnością się o tym dowiecie, a tymczasem trzymamy kciuki za prezentację PlayStation 5.

https://twitter.com/edgeonline/status/1258423396792184841