Xbox 20/20: klimatyczna oprawa, piękna wyspa i mroczna tajemnica, czyli Call of the Sea zapowiedziane

Głos mórz wezwie nas do ruszenia na wyprawę, która pozwoli odkryć mnóstwo tajemnic, a przy okazji wysilić nasze szare komórki. Jesteście gotowi na Call of the Sea?

Hiszpańskie studio Out of the Blue pracuje nad Call of the Sea, nową eksploracyjną grą powstającą na Xbox Series X. Tytuł charakteryzuje kreskówkowa oprawa graficzna oraz nacisk na fabułę. Gracze wcielą się w Norę, uroczą kobietę, która przybywa na rajską wyspę, by rozwiązać tajemnicę, jaką pozostawiła po sobie poprzednia wyprawa jej męża.

Na rozwiązanie czeka seria łamigłówek, a na odkrycie pełno sekretów pozostawionych przez zaginioną cywilizację. Akcja gry toczy się w latach 30. minionego stulecia w rejonach południowego Pacyfiku. Podczas Xbox 20/20 zaprezentowano pierwszy zwiastun Call of the Sea. Prezentujemy go poniżej.

https://www.youtube.com/watch?v=6lq25iJbmMY