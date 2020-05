Poznaliśmy listę pierwszych czerwcowych nowosci na Netfliksie – 18 premier na start

Popkultura

Maria Wawrzyniak ,

Pod koniec ubiegłego miesiąca – zgodnie z tradycją – opublikowaliśmy pełną listę premier filmów oraz seriali na Netfliksie, które będą miały miejsce w miesiącu bieżącym, czyli maju. Minęło zaledwie kilka dni, a już na horyzoncie pojawiło się kolejne zestawienie, tym razem zawierające osiemnaście nowości, które pojawią się na platformie w czerwcu, tak coby podgrzać nieco atmosferę. To idealny moment na to, aby zacząć nadrabiać aktualną listę do obejrzenia, by zrobić w niej miejsce na kolejne produkcje. Zestawienie znajdziecie oczywiście poniżej – podajemy za serwisem We Got This Covered.