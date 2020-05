Dark Horse oferuje darmowy dostęp do komiksów z uniwersum StarCrafta

Popkultura

LM ,

Jeśli należycie do grona miłośników marki StarCraft i po ograniu wszystkich dostępnych na rynku gier i dodatków wciąż macie ochotę na więcej, to mamy coś, co Was zainteresuje. Wydawnictwo Dark Horse postanowiło udostępnić darmowy dostęp do wybranych komiksów bazujących na popularnym uniwersum Blizzarda. W ramach akcji przez cały maj będziecie mieć dostęp do pierwszych numerów trzech serii – StarCraft: Scavengers, StarCraft: Soldiers oraz StarCraft: Survivors. Na dokładkę na stronie Dark Horse Digital znajdziecie również polskie StarCraft: Nova – Twierdza. Wystarczy udać się pod ten adres, założyć konto i cieszyć się nowinkami z lore StarCrafta.

StarCraft zadebiutowało na PC w marcu 1998 roku, by dopiero w 2010 roku doczekać się oficjalnej kontynuacji w postaci StarCraft 2: Wings of Liberty. Obok tego seria otrzymała kilka dodatków, a w 2017 na rynku zadebiutowało zremasterowane wydanie pierwszej odsłony.

https://www.youtube.com/watch?v=M_XwzBMTJaM&t=20s