Nasi Simowie będą mogli zadbać o środowisko – oficjalna zapowiedź dodatku Życie Eko do gry The Sims 4

Zrób coś dobrego dla swojego otoczenia – głosi zdanie rozpoczynające zapowiedź nowego dodatku do gry The Sims 4. Będziemy eko!

Przedstawiciele firmy Electronic Arts zapowiedzieli nowy dodatek do gry – The Sims 4: Życie Eko, który pozwoli nam zrobić coś dobrego dla swojego otoczenia. Nasi Simowie będą mogli rozpocząć zupełnie nowe, ekologiczne życie. To oznacza naprawdę sporo nowości: począwszy od samodzielnego wytwarzania prądu i wody za pomocą paneli słonecznych, turbin wiatrowych oraz kolektorów rosy, poprzez produkowanie żywności w nowym wertykalnym ogrodzie, a skończywszy na… przekopywaniu śmietników w poszukiwaniu robalowych przekąsek lub składników do swojego kolejnego dzieła.

Co więcej, będziemy mogli również zaangażować się w społeczność ekologiczną za pomocą tablicy głosowań, na której co tydzień będziemy głosować na nowy lokalny plan działania. Podejmowane przez nas decyzje będą wpływać na świat – ten może bowiem zostać opanowany przez okropny smog, a zielone tereny zaczną przypominać wysypiska śmieci. Do tego dojdą oczywiście nowe przedmioty, które będziemy mogli również wygrzebać ze wspomnianych już śmietników, a następnie je odświeżyć. Brzmi ciekawie, prawda? The Sims 4: Życie Eko zadebiutuje 5 czerwca bieżącego roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One.