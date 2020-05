News

Maria Wawrzyniak ,

Jeden z użytkowników YouTube’a dotarł do materiału prezentującego gameplay ze skasowanego niegdyś Prince of Persia: Redemption i postanowił go upublicznić.

Być może pamiętacie, a być może nie, ale osiem lat temu zespół Ubisoft Montreal pracował nad Prince of Persia: Redemption. Był to jednak projekt, który ostatecznie nigdy nie ujrzał światła dziennego, nie dostając nawet szansy na zaistnienie. Co ciekawe, wówczas w sieci pojawił się materiał z gry – zobaczyło go jednak niewiele osób, bowiem był dostępny wyłącznie dla tych, którzy posiadali bezpośredni link do fimu. Jeden z użytkowników YouTube’a ostatecznie dotarł do nagrania i postanowił je upublicznić. Z oczywistych względów oprawa nijak ma się z współczesnymi standardami – jeśli jednak weźmiemy pod uwagę fakt, że tytuł miał zadebiutować na sprzęcie poprzedniej generacji, to mógłby być naprawdę sporym suckesem. Zresztą, oceńcie sami i koniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie!

https://youtu.be/O4Vl2RX2Z6c