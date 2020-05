Darmowe zapisy wciąż trwają! Zawalcz o 50 000 złotych w POLISH ESPORT CUP 2020!

News

Paweł Rudy ,

Już tylko niecałe dwa dni pozostały do zamknięcia zapisów do pierwszej edycji POLISH ESPORT CUP 2020. Uczestnicy rozpoczynającego się 11 maja wydarzenia zawalczą o nagrody o łącznej wartości 50 000 złotych!

Na liście chętnych do zawalczenia o nagrody z puli jest już ponad 1000 osób. Warto się więc pośpieszyć i już teraz dołączyć do wybranej przez siebie kategorii rozgrywek. Swój udział zgłosić można jedynie do końca 7 maja! Uczestnicy esportowe umiejętności sprawdzą w Counter Strike: Global Offensive oraz najnowszej produkcji Riot Games – VALORANT. Linki do zapisów poniżej:

Counter Strike: Global Offensive - turniej 2 vs. 2 w trybie “Wingman” - https://bit.ly/3aSG3EL

Counter Strike: Global Offensive – turniej 5 vs. 5 w trybie klasycznym – https://forms.gle/qRYJitjfoByP5gV97

VALORANT – turniej 5 vs. 5 kategorii OPEN – https://forms.gle/qRqyraEfyaQCWz2r5

Atrakcyjne promocje dla fanów sportów elektronicznych

Organizatorzy wraz z partnerami wydarzenia – MSI oraz AMD przygotowali atrakcyjne oferty dla wszystkich fanów esportu. Czołowy sprzęt gamingowy – komputery Actina, procesory AMD Ryzen oraz monitory i inny sprzęt MSI znajdziecie na stronie sklepu Sferis.pl: