Dobre wieści dla miłośników darmowych gier, których tu zapewne nie brakuje. 11Bit Studios uruchomiło specjalną ofertę, w której ramach możecie zgarnąć pakiet Anomaly Game Collection na platformie Steam. Wystarczy wpisać się na listę subskrybentów newslettera 11bit Studios, by w ramach powitalnego maila otrzymać klucz do wspomnianej paczki. Anomaly Game Collection obejmuje zestaw strategii Anomaly: Warzone Earth, Anomaly Warzone Earth Mobile Campaign, Anomaly Korea, Anomaly 2 oraz Anomaly Defenders. Producent nie wskazał, jak długo akcja będzie dostępna, więc warto się pospieszyć i przekazać informację dalej.

Anomaly: Warzone Earth to debiutancka produkcja 11bit Studios. Futurystyczna strategia z 2011 roku przenosiła nas do odległego niegdyś 2018 roku, w którym na świecie pojawiły się tytułowe anomalie. Te skupiają wokół siebie bojowe maszyny, które zabijają wszystko, co się rusza, a gracze stają na czele oddziału uderzeniowego, który wyrusza do Bagdadu, by zbadać naturę tajemniczych zjawisk.

https://www.youtube.com/watch?v=vMviOflH0Ys