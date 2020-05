Amazon wkracza na rynek gier – poznaliśmy datę premiery Crucible, pierwszego dzieła Amazon Game Studios

News

Maria Wawrzyniak ,

Dowiedzieliśmy się, kiedy na rynku zadebiutuje (podajemy za serwisem The Verge) Crucible, czyli wieloosobowa strzelanka osadzona w realiach science-fiction dla maksymalnie dwunastu graczy. Za stworzenie produkcji odpowiada Amazon Game Studios – zespół, który wcześniej był znany jedynie z produkcji mobilnych na urządzenia z systemami iOS oraz Android, postanowił wkroczyć na rynek wysokobudżetowych produkcji ze swoją darmową grą akcji. Premiera Crucible odbędzie się już 20 maja bieżącego roku. Wówczas tytuł zostanie udostępniony wyłącznie na komputerach osobistych w sklepie Steam (w przyszłości pojawi się również wydanie konsolowe).

Już w dniu premiery gracze otrzymają dostęp do dziesiątki różnych bohaterów oraz trzech trybów rozgrywki: Heart of the Hives, Harvester Command oraz Alpha Hunters. Pierwszy tryb jest zabawą 4v4, gdzie dwa zespoły muszą stawić czoła potężnemu bossowi. Drugi tryb, czyli Harvester Command, pozwoli na rozgrywkę 8v8, podczas której drużyny muszą wykradać sobie nawzajem pokłady Esencji. Ostatnim trybem jest Alpha Hunters, czyli battle royale na mniejszą skalę – udział w grze bierze bowiem osiem dwuosobowych zespołów. Jak myślicie, czy Crucible osiągnie sukces? Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o grze!