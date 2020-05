Zamiast kupować nowe IP, THQ Nordic woli się nimi wymienić

News

Maria Wawrzyniak ,

THQ Nordic, wydawca, który przez ostatnie lata zasłynął z kupowania nowych IP (własności intelektualnych, z ang. intellectual property) w branży, teraz poinformował o dość dziwnej – i przede wszystkim zgoła innej – sytuacji. Jak możemy dowiedzieć się z dzisiejszego wpisu opublikowanego na oficjalnym koncie firmy na Twitterze, THQ Nordic najzwyczajniej w świecie… zamieniło się kilkoma IP z Koch Media. Teraz więc THQ Nordic posiada prawa do Risen, Sacred, Rush for Berlin, Second Sight oraz Singles: Flirt Up Your Life, podczas gdy Koch Media posiada prawa do Red Faction oraz Painkiller. Pierwsza firma otwarcie przyznała, że ma w planach potencjalne remastery, porty na inne platformy oraz sequele i wiele innej zawartości, którą chciałaby wdrożyć możliwie jak najszybciej.

https://twitter.com/THQNordic/status/1257666459112804353?s=20

Na ten moment nie wiemy jednak, co dokładnie ta cała zmiana oznacza, czy jest zmianą stałą, czy może jedynie tymczasową. Warto również zaznaczyć, że obie firmy są sobie bardzo bliskie – zarówno THQ Nordic, jak i Koch Media są bowiem spółkami zależnymi od Embracer Group, które wcześniej nazywało się THQ Nordic AB, przez co sporo graczy na samym początku kompletnie nie zrozumiało sytuacji.