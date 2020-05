Czyżby powrót Resistance? Insomniac Games przypomina o swojej marce

News

Maria Wawrzyniak ,

Ostatnia pełnoprawna odsłona cyklu Resistance od studia Insomniac Games zadebiutowała na rynku we wrześniu 2011 roku. Większość graczy po pewnym czasie uznała, że marka została zwyczajnie wrzucona do szuflady z napisem NIE DOTYKAĆ i zdążyła o serii zapomnieć. Albo przynajmniej zakreślić ją wielkim czerwonym krzyżykiem, tracąc wszelkie resztki nadziei na powrót Resistance. Aż do niedawna – kilka dni temu deweloperzy z Insomniac Games opublikowali bowiem na swoim oficjalnym profilu na Twitterze enigmatyczny wpis, w którym zamieścili grafikę nawiązującą do wspomnianej serii. Nie trzeba było długo czekać, aż nożyce się odezwą.

https://twitter.com/insomniacgames/status/1256629541235118080?s=20

Sekcja komentarzy pod statusem została zalana pytaniami w stylu: dlaczego nam to robicie, czy to oznacza powrót, czy Resistance naprawdę wyjdzie na PlayStation 5. Niektórzy stawiają na Resistance Trilogy Remastered, inni na kolejną pełnoprawną część, a jeszcze inni podchodzą do sprawy bardzo pesymistycznie i uznają, że twórcy najzwyczajniej w świecie bawią się emocjami swoich fanów. Jak będzie naprawdę? Cóż, tego się dowiemy, aczkolwiek Insomniac Games słynie z tego typu posunięć. O oficjalnej zapowiedzi mowy na razie nie ma, ale trzeba przyznać, że ekipa odpowiedzialna za stworzenie Resistance może być pewna jednego – gracze czekają.