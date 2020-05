News

Jeśli myśleliście, że nic Was już dziś nie zaskoczy, to co powiecie na to, że po wielu latach nieobecności na rynek wraca MicroProse. Założona m.in. przez Sida Meiera firma odpowiedzialna za pierwsze odsłony Civilization zaliczyła bardzo długą przerwę, ale wygląda na to, że zamierza wziąć szturmem platformę Steam. W oficjalnej informacji prasowej pojawiła się zapowiedź trzech nowych gier spomiędzy strategii, a symulacji, a kolejne mają jeszcze nadejść.

Warto podkreślić, że w każdym z projektów MicroProse występuje w roli wydawcy, a oto co nam szykuje:

https://www.youtube.com/watch?v=fxZxvX6KBbg&feature=emb_title

Na pierwszy ogień taktyczna gra strategiczna w czasach II wojny światowej, w którą łatwo grać, ale dużo trudniej opanować do perfekcji. Całość zrealizowana przez fanów gier planszowych ujęta w uproszczonej, aczkolwiek przyjemniej dla oka oprawie wizualnej. Ekipa obiecuje wciągającą rozgrywkę, kampanię singlową, niekończące się scenariusze i zaawansowane AI.

https://www.youtube.com/watch?v=kZFrX3ePvRM&feature=emb_title

Połączenie strategii i symulacji z jednostkami NATO i Układu Warszawskiego w roli głównej. Tytuł przeniesie nas w realia Zimnej Wojny, by zaprezentować zarówno fikcyjne, jak i historyczne scenariusze, podczas których sprawdzimy się w boju. Za tytuł odpowiada główny projektant gry Cold Waters, a dodatkowe atuty to przeszło 50 okrętów i 30 samolotów bazujących na oryginałach i z zaawansowaną fizyką.

https://www.youtube.com/watch?v=07FF0-V9nZ4&feature=emb_title

Na koniec kolejne połączenie strategii i symulacji ze szczególnym naciskiem na sprawne zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Podczas zabawy wcielimy się w głównodowodzącego podczas starć flot USA i Japonii podczas wojny na Pacyfiku. Twórcy obiecują zaawansowane mechaniki rozgrywki, wiernie odwzorowane okręty i samoloty oraz masę scenariuszy.

