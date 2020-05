News

Okazuje się, że po latach od premiery gry Counter-Strike: Global Offensive studio Valve postanowiło zwiększyć liczbę ikonek, które w czasie rzeczywistym informują graczy o zabójstwach, które wykonano podczas danej rundy. Wraz z najnowszą aktualizacją będziemy wiedzieć nie tylko czy snajper oddał strzał, posługując się lunetą, ale też czy zdołał trafić przeciwnika bezpośrednio przez granat dymny, a nawet czy zabójstwo padło, gdy gracz był oślepiony granatem błyskowym.

Z jednej strony jest to kosmetyczna zmiana, ale jeśli przyjrzeć się temu bliżej, to możemy łatwo ustalić, czy konkretny zawodnik notorycznie zabija przeciwników przez granaty dymne i szybciej wychwycimy oszusta. Jednocześnie, jeśli stoimy przed granatem, a naszego sojusznika zabito przez dym, to nie musimy rozglądać się w poszukiwaniu oponenta, tylko łatwiej ustalić nam jego położenie.

Przywołane tu ikonki to jedynie niewielki fragment najnowszej łatki Counter-Strike: Global Offensive, a więcej szczegółów, wraz ze zmianami na mapach, znajdziecie pod tym adresem. CS: GO dostępny jest na PC Steam w modelu free-to-play.

