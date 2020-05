List do fanów DiRT Rally 2.0 – Codemasters szykuje graczy na "coś innego"

News

Maria Wawrzyniak ,

Dwa dni temu na oficjalnym forum studia Codemasters Software pojawił się wpis skierowany przede wszystkim do społeczności DiRT Rally 2.0. Na samym początku deweloperzy wspomnieli drogę, jaką wspólnie przeszli z fanami produkcji, przypomnieli o premierze Colin McRae: FLAT OUT Pack oraz wydaniu Game of the Year Edition, podsumowując wszystko określeniem niesamowitej przygody, którą mogli przeżyć razem ze społecznością. Dalej pojawiła się wzmianka o braku planów dotyczących ewentualnych sezonów – w ich miejsce wskoczą pomniejsze aktualizacje oraz niespodzianki. Później w wiadomości robi się ciekawiej – dowiadujemy się, że zespół Rally skupia się teraz przede wszystkim na przeszłości, co wcale nie oznacza końca dla DiRT Rally 2.0. Gracze wciąż będą mogli cieszyć się codziennymi, tygodniowymi oraz miesięcznymi wyzwaniami, tak samo, jak aktywnościami klubowymi oraz e-sportowymi.

Potwierdzono również posiadanie oddzielnego zespołu, który ma w przyszłości (bliższej niż dalszej) przedstawić zupełnie nowy projekt. Na pewno nie będzie to produkcja z podtytułem Rally – twórcy otwarcie mówią o planach związanych z wniesieniem rozgrywki na wyższy poziom. Niestety, na jakiekolwiek konkrety musimy jeszcze trochę poczekać. Jedyne, co wiemy, to to, że studio ma ambitną wizję, a my będziemy bardzo podekscytowani tym, co zostanie ujawnione. Jak myślicie – czego możemy się spodziewać?