Half-Life: Alyx powodem rekordowego przyrostu graczy z VR – to jednak wciąż zaledwie 2% użytkowników Steama

Maria Wawrzyniak

To, że premiera gry Half-Life: Alyx przyczyni się do wzrostu zainteresowania graczy wirtualną rzeczywistością było oczywiste. Mało kto jednak spodziewał się, że ten wzrost będzie tak duży – jak donosi bowiem serwis PC Gamer, w kwietniu byliśmy świadkami rekordowego przyrostu użytkowników posiadających podłączony do Steama sprzęt wirtualnej rzeczywistości. Źródłem informacji jest ankieta sprzętowa, która na ten moment z jakiegoś powodu nie jest dostępna (miejmy nadzieję, że jest to jedynie problem tymczasowy). Tak czy inaczej, dane zdążyły zostać przeanalizowane przez serwisy internetowe (PC Gamer powołuje się na analizę serwisu Road to VR). Dzięki temu dowiedzieliśmy się, że łączna liczba kont, na których w ubiegłym miesiącu odnotowano podłączenie sprzętu do wirtualnej rzeczywistości wzrosła do 2,7 miliona. I chociaż jest to rekordowy wynik, tak to wciąż nie jest nawet 2% użytkowników Steama.

Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że większość kont na Steamie należy do posiadaczy komputerów, które najzwyczajniej w świecie nie udźwignęłyby Half-Life: Alyx (nie wspominając o tym, że cena takiego zestawu oraz gry jest naprawdę wysoka). Nie zmienia to jednak faktu, iż kwiecień był bardzo dobrym miesiącem dla wirtualnej rzeczywistości. Sporo graczy, sięgając po nową część cyklu, zainteresowała się technologią na tyle, aby zapewne sięgnąć również po inne produkcje. Na koniec przypomnijmy jeszcze, że Half-Life: Alyx zadebiutowało 23 marca bieżącego roku wyłącznie na komputerach osobistych wyposażonych w sprzęt kompatybilny ze standardem Steam VR.