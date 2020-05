POLISH ESPORT CUP 2020 – ponad 300 godzin transmisji!

News

gram.pl ,

Rozgrywki odbędą się na popularnych platformach - Twitch.tv oraz Facebook. Dla chętnych na esportowe emocje organizatorzy przygotują transmisje z ok. 120 spotkań Counter Strike’a i VALORANT. Łącznie czeka nas ponad 300 godzin rozrywki.

Znamy też jedną z pierwszych gwiazd, które pojawią się w studio. To Agnieszka “Ines” Borysiuk – entuzjastka sportów elektronicznych, prezenterka oraz host wielu esportowych wydarzeń. Ines poprowadzi cotygodniowe studio, w którym razem z zaproszonymi gośćmi podsumuje wydarzenia minionego tygodnia rozgrywek.

Przypominamy, że już 4 maja startują darmowe zapisy. Na chętnych czeka ponad 7 000 miejsc. Jest o co walczyć - organizatorzy przygotowali pulę atrakcyjnych nagród finansowych i rzeczowych o łącznej wartości 50 000 złotych!

Już teraz warto dołączyć do oficjalnej strony wydarzenia POLISH ESPORT CUP 2020 na portalu Facebook. Jego uczestnicy otrzymają dostęp do zapisów szybciej niż pozostali chętni. Znajdziecie tam też najważniejsze informacje o turnieju oraz linki do wszystkich transmisji.