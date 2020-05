PEGI przyznało kategorie wiekowe GTA oraz GTA 2... w wersji na konsolę PlayStation 3

News

Maria Wawrzyniak ,

Europejska agencja ratingowa PEGI przyznała kategorie wiekowe grom Grand Theft Auto oraz Grand Theft Auto 2 w wersji na PlayStation 3. Zgodnie z danymi, które zostały zamieszczone w bazie, obie produkcje w nowej wersji miały ukazać się wczoraj, czyli 30 kwietnia 2020 roku. Co ciekawe, pierwsza część (prócz kategorii 16+ oznaczającej przemoc oraz wulgarny język) otrzymała nawet opis, tyle że niezwykle biedny i niekompletny: dwuwymiarowa gra akcji z otwartym światem oraz widokiem z góry; rozgrywka opiera się na byciu przestępcą i obejmuje kradzież samochodów, strzelanie do innych gangsterów, strzelanie do przechodniów, przejeżdżanie ludzi, a także walkę z... Koniec. Tyle. Nic więcej. Jeśli zaś chodzi o drugą część cyklu, ta otrzymała jedynie kategorię wiekową 18+ oznaczającą przemoc, bez opisu.

Tym samym są to pierwsze gry (od czasu mobilnej wersji Grand Theft Auto: Liberty City Stories z 2015 roku) z serii Grand Theft Auto, które z jakiegoś powodu zostały sklasyfikowane przez PEGI. Nie wiadomo jednak, jaki jest powód ocenienia ich właśnie teraz i w dodatku na konsolę PlayStation 3. Jak donosi serwis PushSquare, istnieje opcja, że chodzi o wydanie obu klasyków w ramach usługi PlayStation Now. Ewentualnie jest to najzwyklejsza w świecie pomyłka.