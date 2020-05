News

Maria Wawrzyniak ,

Wygląda na to, że Epic Games postanowiło odejść od tradycyjnego battle royale w najnowszym trybie, który wylądował w grze Fortnite. Jak donosi między innymi serwis PC Gamer, Party Royale to tryb, który rozgrywa się na zupełnie nowej i znacznie mniejszej mapie przypominającej tematyczny park rozrywki. Co jednak najciekawsze, na wspomnianej mapie nie możemy ani walczyć, ani budować własnych konstrukcji, ani nawet posiadać broni.

https://youtu.be/JVpmVg0mGQY

Deweloperzy postanowili w zamian zaoferować graczom mnóstwo najróżniejszych atrakcji: począwszy od wyścigów, rzucaniu w siebie burgerami z automatu, przez zwykłe jeżdżenie pojazdami, a skończywszy na wspólnym lataniu. Zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia filmiku, który znajdziecie powyżej, gdzie jeden z YouTuberów zaprezentował tryb. Co o tym sądzicie? Fajny pomysł, czy niepotrzebny? Warto jeszcze zaznaczyć, że gra doczekała się również nowej aktualizacji z numerem 12.50, w której poprawiono sporo błędów oraz zaktualizowano galerie.