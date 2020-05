News

Marne wieści dla wszystkich, którzy jeszcze od 2015 roku śledzili losy projektu Wight, który z czasem wyewoluował w obiecującą grę akcji zatytułowaną Darkborn. W oficjalnym komunikacie studio The Outsiders ogłosiło, że produkcja gry została wstrzymana na czas nieokreślony i na tę chwilę trudno nawet powiedzieć, czy deweloperzy kiedykolwiek do niej powrócą. Tymczasem studio zabrało się za kolejny „nowy, niesamowity” projekt, który mają nadzieję ujawnić nam już niebawem.

Darkborn miało przenieść nas w realia mitologii nordyckiej, gdzie my wcielamy się w małego demona, którego matka została zabita przez wikingów. Podczas rozgrywki dorastamy, rośniemy w siłę i chociaż początkowo ukrywaliśmy się przed ludźmi, grając w typową skradankę, to z czasem zaczynamy siać pogrom wśród nich. Zamysł bardzo obiecujący, szczególnie dzięki zmieniającym się wraz z czasem rozgrywki mechanikom. Pozostaje mieć nadzieję, że The Outsiders kiedyś dokończą produkcję. Tymczasem rzućcie okiem na opublikowany w minionym roku gameplay z gry.

Trudno powiedzieć, czy ekipa zwyczajnie nie była w stanie dowieźć nam obiecanej gry, czy kwestie finansowe zadecydowały o przesiadce na inny, rentowny i wspierany przez wydawcę projekt. Tego zapewne dowiemy się w najbliższym czasie, ale na samego Darkborn raczej nie mamy co wypatrywać. Dla przypomnienia The Outsiders zostało założone przez dawnych speców od marki Battlefield – Benjamina Cousinsa oraz Davida Goldfarba.

Czekaliście na Darkborn?

