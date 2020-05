News

LM ,

Fani moda mogą bawić się na pięciu nowych mapach nawiązujących do starć na froncie zachodnim drugiej wojny światowej. Zobacz zwiastun ambitnego moda do Battlefield 2.

Nawet jeśli z przykazu Electronic Arts DICE ostatecznie zarzuciło plany rozwoju gry Battlefield 5, by w przyszłym roku dostarczyć nam zupełnie nową odsłonę serii, to o fanów marki nie przestali dbać modderzy. Nie dalej jak wczoraj ekipa odpowiedzialna za rozwój moda Project Reality do wydanego w 2005 roku Battlefield 2 uraczyła nas nową, rozbudowaną aktualizacją.

Łatka opatrzona numerem 1.6 wprowadza do rozgrywki pięć nowych map frontu zachodniego wraz z w pełni wyposażonymi armiami Stanów Zjednoczonych i Wehrmahtu. Jednocześnie na sieciowych mapach pojawiły się nowe pojazdy oraz kilka smaczków dla fanów wojennych gier. Rzućcie okiem na załączony do wiadomości zwiastun i galerię screenów.

Project Reality: BF2 rozpoczęło swój żywot jako mod do Battlefield 2, ale z czasem wyewoluowało w samodzielną, darmową grę wojenną. Twórcy postawili na tytułowy realizm, kooperację pomiędzy graczami i serwery dla maksymalnie 100 osób. Jednym słowem trochę BF, trochę ArmA, ale zabawa z pewnością przednia. Zainteresowanych odsyłamy pod ten adres.

https://www.youtube.com/watch?v=2DB2YDuG6Ms&feature=emb_title