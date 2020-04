WRC 9: twórcy pokazują Nową Zelandię na pierwszym gameplayu

News

Maria Wawrzyniak ,

W ubiegłym miesiącu byliśmy świadkami zapowiedzi gry WRC 9, czyli kolejnej części serii popularnych gier wyścigowych poświęconych rajdom samochodowym. Wówczas dowiedzieliśmy się, że gra zaoferuje wyścigi na terenach Kenii, Nowej Zelandii oraz Japonii, po raz kolejny skupiając się przede wszystkim na realizmie oraz maksymalnym wykorzystaniu nowych technologii. Twórcy zapewnili, że będzie to najbardziej realistyczna odsłona z całej serii.

https://youtu.be/4Mrlqpa8WRY

Podano również datę premiery – dziewiąta odsłona cyklu zadebiutuje już 3 września bieżącego roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Wiemy, że produkcja pojawi się również na Nintendo Switch i sprzęcie nowej generacji. Dzisiaj natomiast mamy dla Was pierwszy pełnoprawny gameplay, który został opublikowany na kanale wydawcy WRC 9, czyli firmy Nacon – znajdziecie go powyżej. Twórcy zdecydowali się zaprezentować tereny Nowej Zelandii. Co sądzicie?