Maria Wawrzyniak ,

Od dzisiaj od godziny 17:00 możecie pobrać nowe produkcje w ramach cotygodniowych darmówek dostępnych w Epic Games Store. Kolejnymi darmowymi tytułami są Amnesia: The Dark Descent oraz Crashlands – gry będą dostępne do 7 maja, najprawdopodobniej również do godziny 16:00. Jeżeli więc dodacie je do swojej biblioteki do tego czasu, zostaną w niej na zawsze. Za tydzień z kolei będziemy mogli bezpłatnie odebrać Death Coming, niezależną grę logiczną.

Pierwszej produkcji większości z Was raczej przedstawiać nie trzeba – Amnesia: The Dark Descent (Mroczny Obłęd) to mroczna przygodówka akcji w klimatach survival horroru, za której stworzenie odpowiada szwedzkie studio Frictional Games. Główny bohater gry, Daniel, samodzielnie wywołał u siebie tymczasową amnezję i mimo problemów z pamięcią doskonale zdaje sobie sprawę ze śmiertelnego zagrożenia, jakie czyha na niego na każdym roku. Przemierzamy ponury zamek, odkrywając coraz to bardziej przerażające tajemnice przeszłości. Jednym z najważniejszych zadań jest regularne dbanie o stan psychiczny naszego bohatera, unikając chociażby pozbawionych zupełnie światła miejsc czy uciekając przed przeciwnikami.

Druga produkcja cechuje się natomiast znacznie lżejszym, pogodniejszym klimatem. Crashlands to niezależna przygodówka akcji od studia Butterscotch Shenanigans, opowiadająca historię Flux, której statek kosmiczny rozbił się na obcej planecie. Naszym zadaniem jest więc naprawienie wraku oraz powrót na odpowiedni kurs. To jednak nie będzie proste – główna bohatera musi się wpierw nauczyć podstaw walki o przetrwanie, rozwijając swoje rzemiosło i przystosowując się do aktualnych warunków.