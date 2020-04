Assassin’s Creed Valhalla zapowiedziane! - GramTV News

Wideo

gram.pl ,

https://youtu.be/wm3KU6OV3UE

Czas na nowy odcinek GramTV News, którego najważniejszym tematem jest oczywiście zapowiedź Assassin’s Creed Valhalla. Wspominamy również o nowej dacie premiery The Last of Us: Part II, planach studia Guerrilla Games względem marki Horizon: Zero Dawn, niedawno ogłoszonym Crysis Remastered, parodii serii Mass Effect zatytułowanej Minimal Effect, wypowiedzeniach które otrzymali redaktorzy CD-Action i nie tylko.

