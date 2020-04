News

Fan Grim Dawn postanowił przeszczepić do wydanego w 2016 roku hack’n’slasha kompletną zawartość z Diablo 2 Lord of Destruction. Pobierz Reign of Terror już dziś.

Ciekawostka dla fanów kultowej serii gier action RPG Blizzarda. Modder znany jako Ram udostępnił w sieci przygotowany przez siebie pełnoprawny remake wydanego w 2000 roku Diablo 2 z dodatkiem Lord of Destruction. Projekt nie stanowi bezpośredniego odzwierciedlenia gry Blizzarda, jednak korzysta zarówno z dostępnych w tytule klas postaci, bohaterów czy wyposażenia, jak i przygotowanej dla Diablo 2 muzyki, dźwięków czy przerywników filmowych. Co jednak najciekawsze, mod Reign of Terror powstał na silniku gry Grim Dawn.

Tym samym obok całej przygotowanej dla Diablo 2 Lord of Destruction zawartości, w Reign of Terror znajdziemy też komplet nowinek wyciągniętych bezpośrednio z wydanej w 2016 roku gry studia Crate Entertainment. Modder przyznaje, że nie udało mu się doskonale odtworzyć mechanik oryginalnego hitu Blizzarda, ale remake jest mu tak bliski, jak tylko było to możliwe.

Równie istotny jest fakt, że do zabawy z Reign of Terror obok podstawowej gry Grim Dawn wymagane jest też posiadanie rozszerzeń Ashes of Malmouth i Forgotten Gods. Więcej informacji znajdziecie pod tym adresem.