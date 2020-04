Legends of Runeterra debiutuje na pecetach i urządzeniach mobilnych

News

Maria Wawrzyniak ,

Po dobrych kilku miesiącach otwartych beta-testów gry Legends of Runeterra, czyli karcianki stworzonej przez studio Riot Games, produkcja otrzymała aktualizację z numerem 1.0 i tym samym opuściła fazę testów, debiutując w pełnej wersji na komputerach osobistych oraz urządzeniach mobilnych z systemami iOS i Android. Warto jednak zaznaczyć, że tytuł nie został udostępniony od razu graczom na całym świecie – proces udostępniania odbywa się etapami, w zależności od platform sprzętowych i regionów, ostatecznie ma zakończyć się jutro. W naszym kraju jednak Legends of Runeterra jest już dostępne na wszystkich platformach docelowych, które już wymieniliśmy. Przypomnijmy jeszcze, że Legends of Runeterra jest grą darmową korzystającą z modelu free-to-play oraz opcjonalnych płatności. Akcja została osadzona w znanym uniwersum League of Legends. Pod względem ogólnych założeń nie różni się ona zbytnio od innych znanych produkcji z tego gatunku – tutaj także naszym głównym zadaniem będzie więc kolekcjonowanie kart podzielonych tematycznie, tworzenie coraz to silniejszych talii oraz pojedynkowanie się z innymi. Po więcej szczegółów zapraszamy do naszej osobnej wiadomości.