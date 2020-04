News

W specjalnej wiadomości na Twitterze włodarze Epic Games Store ogłosili, że począwszy od wczoraj, platforma cyfrowej dystrybucji będzie wymagać od graczy weryfikacji dwustopniowej. Co ciekawe, nowe wymogi bezpieczeństwa mają obowiązywać wyłącznie przez ograniczony czas – zgodnie z zapowiedzią firmy wyłącznie do 21 maja. Oznacza to, że jeśli przymierzacie się do zgarnięcia kolejnych darmowych gier w nadchodzących trzech tygodniach, to ścieżka do ich odebrania będzie nieco dłuższa.

O ile nie dziwi fakt, że Epic Games wzywa do lepszego zabezpieczenia swoich kont na platformie, tak całkiem zagadkowy jest fakt, iż nowe obostrzenia będą wymagane wyłącznie w krótkim okienku czasowym. Wygląda na to, że Epic Games zamierza przy wsparciu graczy przeprowadzić testy wydajnościowe systemów dwuetapowej weryfikacji i nawet jeśli nowy wymóg ma zostać zniesiony po 21 maja, to wkrótce powróci na platformę na stałe.

Co ważne, sama weryfikacja ma odbywać się przy finalizowaniu transakcji, także darmowych gier, a więcej szczegółów w tym zakresie znajdziecie pod tym adresem.