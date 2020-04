Electronic Arts kończy wsparcie również dla Star Wars: Battlefront 2. Dziś premiera The Battle on Scarif

News

W minionym tygodniu bez żadnych wcześniejszych komunikatów, studio DICE ogłosiło koniec wsparcia dla wydanej w 2018 roku gry Battlefield 5. Teraz okazuje się, że los wojennej strzelaniny podzieli również wypuszczone na rynek w 2017 roku Star Wars: Battlefront 2. DICE po kilku mniejszych obsuwach, wypuści dzisiaj na rynek aktualizację zatytułowaną The Battle on Scarif, aczkolwiek przy okazji otrzymaliśmy informację, iż wraz z nią Battlefront 2 jest już kompletnym doświadczeniem.

Wszystko wskazuje na to, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom DICE nie zamierza czekać do 2022 roku z premierą swojej najnowszej gry, ale w tym zakresie nie pozostaje nam nic innego, jak wyczekiwać oficjalnych komunikatów EA. Jeszcze miesiąc temu zarówno deweloper, jak i wydawca nie sugerowali, że zamierzają nagle uciąć wsparcie dla obu „gier-usług”, więc możemy przypuszczać, że jest to decyzja po stronie wydawcy.

Tymczasem pod tym adresem możecie rzucić okiem na listę zmian w przywołanej aktualizacji, a niektóre nowinki zaprezentowano na załączonym do wiadomości zwiastunie. Star Wars: Battlefront 2 dostępne jest na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

https://www.youtube.com/watch?v=PiXo9W5jc7Y&feature=emb_title