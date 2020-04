News

LM ,

Jeśli należycie do grona miłośników prozy J.R.R. Tolkiena i chcielibyście zarazić miłością do Śródziemia także swoje pociechy, to mamy coś, co Was zainteresuje. Po ponad roku od wycofania ze sprzedaży gier łączących motywy Władcy Pierścieni i Hobbita z duńskimi klockami LEGO, te powróciły do oferty cyfrowej dystrybucji platformy Steam. Jednocześnie w sprzedaży pojawiły się również wydane wcześniej pakiety DLC.

Tak jak przy okazji zniknięcia LEGO The Lord of the Rings i LEGO The Hobbit ze sprzedaży, firma Warner Bros. raczej nie nagłaśniała powrotu leciwych produkcji do oferty Steam. Możemy jedynie przypuszczać, że czasowe usunięcie gier z dystrybucji, było powiązane z wygaśnięciem dedykowanych umów licencyjnych, które udało się odnowić. Cóż, jeśli macie chęć, to odsyłamy do sklepu Steam.

LEGO The Lord of the Rings zadebiutowało w listopadzie 2012 roku. Gra LEGO The Hobbit trafiła na rynek w kwietniu 2014 roku.