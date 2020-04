News

Nawet jeśli należycie do grona graczy, którym przypadło do gustu wydane w 2016 roku Deus Ex: Mankind Divided, to nie da się ukryć, że z komercyjnego punktu widzenia produkcja tytułu okazała się wtopą dla Square Enix. Marka wylądowała na ławce rezerwowych bez konkretnych planów wydawniczych, a fanom cyberpunkowego klimatu pozostało jedynie sięgnąć po wydane wcześniej odsłony.

Tym razem skupmy się na wydanym w 2011 roku Deus Ex: Human Revolution, które, nawet jeśli ma już prawie dekadę na karku, to zestarzało się całkiem nieźle. Jednak dopiero z nakładką ReShade Ray Tracing gra powraca do czasów swojej świetności. Specjalna nakładka imitująca śledzenie promieni światła pozwoliła uczynić każdą z zaprezentowanych na poniższym gameplayu scen bardziej realistyczną. O ile zmiany widać już na pierwszy rzut oka, to szczególnie wyraźnie prezentuje je bezpośrednie porównanie konkretnych scen. Rzućcie okiem na załączony do wiadomości materiał.

Nakładka ReShade nie oddaje pełni potencjału nowej i wciąż jeszcze przebijającej się do świadomości i serc graczy technologii Nvidia RTX. Nie da się jednak ukryć, że sam ray tracing będzie o wiele mocnej eksploatowany już w czasie konsol nowej generacji, więc w przyszłości możemy oczekiwać tytułów, które pojawią się wyłącznie na urządzeniach wspierających technikę śledzenia promieni.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=188&v=tTQysVceuaI&feature=emb_title