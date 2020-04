News

Od kilku tygodni trwają zamknięte testy alfa najnowszego, zaplanowanego na ten rok dodatku w grze MMORPG Blizzarda – World of Warcrfat: Shadowlands. Wedle wcześniejszych zapowiedzi deweloperów, wraz z debiutem rozszerzenia gracze otrzymają dostęp do kilku zupełnie nowych stref. Jednocześnie uczestnikom zamkniętej alfy do dyspozycji została oddana wyłącznie jedna z nich, Revendreth, aczkolwiek dla wielu z nich, to wciąż za mało.

Niektórzy gracze szukają sposobu, by wyjść poza ramy udostępnionej przez Blizzard zawartości, aczkolwiek wygląda na to, że rajdy poza mapę nie kończą się najlepiej. Okazuje się bowiem, że na miłośników swobodnej eksploracji testowego buildu czekają Mistrzowie Gry, gotowi zabić śmiałków, jeśli tylko wykroczą poza dozwolone tereny. Taki los spotkał drużynę streamera znanego jako Asmongold.

Drużyna Asmongolda opuściła Revendreth, aczkolwiek poza udostępnionym obszarem próżno było szukać obiecanych przez Blizzard krain. Gracze znaleźli się na skrawku niedopracowanej mapy, ale szybko przekonali się, że nie byli sami. Wśród nich był również Mistrz Gry, który pozostając niewidzialny, wykończył kolejno wszystkich śmiałków, by na końcu ujawnić się, przekazać komunikat „GG” i zniknąć ponownie. Całość możecie zobaczyć na załączonym do wiadomości materiale.

World of Warcraft: Shadowlands zadebiutuje latem na PC. Do premiery poprzedzającej dodatek aktualizacji gracze WoW-a mogą cieszyć się premią do podwójnych punktów doświadczenia.

https://clips.twitch.tv/KindAcceptableSnailKevinTurtle