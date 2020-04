Tech

Jeśli należycie do grona miłośników konsol i cierpliwie wyczekujecie kolejnych nowinek związanych ze zmierzającymi na rynek urządzeniami, to mamy coś, co Was zainteresuje. Philips zaprezentował nową serię ultrapanoramicznych monitorów dla graczy, które – zdaniem holenderskiego producenta – mają „przenieść zabawę na konsolach na zupełnie nowy poziom”. Tym samym możemy oczekiwać, że przywołana tu seria powstała wedle wytycznych producentów nowych konsol i zgodnie z wcześniejszymi pogłoskami, na PlayStation 5 i Xbox Series X zagramy w proporcjach 21:9.

Oczywiście z potwierdzeniem tych doniesień musimy czekać na oficjalne komunikaty Sony i Microsoftu, ale wygląda na to, że w dobie next-genów konsoli gracze będą mieli coraz mniej powodów, by z zazdrością spoglądać w kierunku blaszaków.

Pierwszy monitor z nowej serii Philipsa – 345M1CR Momentum – oferuje 34-calową matrycę o rozdzielczości 3440 × 1440, częstotliwości odświeżania na poziomie 144 Hz i czasem reakcji 4 ms. Jednocześnie urządzenie oferuje wsparcie dla HDR i autorskiej technologii Philipsa nazwanej Flicker-Free, która pozwoli ochronić wzrok graczy podczas długich nocnych sesji.

PlayStation 5 i Xbox Series X ukażą się w okolicach świąt Bożego Narodzenia. Producenci nie ujawnili jeszcze wielu szczegółów, ale wygląda na to, że o niektórych nowinkach będziemy dowiadywać się od ich biznesowych partnerów.