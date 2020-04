DLC do Dragon Ball Z: Kakarot już jutro! Zobacz trailer premierowy

News

pepsi ,

Bandai Namco bez opóźnień wypuszcza A New Power Awakens – Part 1, pierwsze płatne DLC do Dragon Ball Z: Kakarot. O jego jutrzejszym debiucie przypomina trailer premierowy.

Nabywcy przepustki sezonowej do Dragon Ball Z: Kakarot już jutro otrzymają jej pierwszy komponent. DLC A New Power Awakens – Part 1 nie będzie na razie dostępne w sprzedaży detalicznej – trafi do niej bowiem dopiero po premierze drugiej części. Z okazji nadciągającego debiutu rozszerzenia Bandai Namco wypuściło jego trailer premierowy, który możecie obejrzeć poniżej.

W Dragon Ball Z: Kakarot A New Power Awakens – Part 1 gracze zmierzą się z niewyobrażalnie trudnym przeciwnikiem. Będzie nim Beerus, któremu stawić czoła spróbują Son-Goku i Vegeta na nowych poziomach transformacji: Super Saiyan God. Tylko współpracując ze sobą, obaj herosi będą w stanie zgładzić nieprzyjaciela.

https://www.youtube.com/watch?v=kZ3e_eynKO4&feature=emb_title