Najstarszy magazyn o grach w Polsce może przestać istnieć – redakcja CD-Action otrzymała wypowiedzenia

News

Maria Wawrzyniak ,

Dzisiaj w serwisie PolskiGamedev pojawiła się wiadomość z bardzo smutnym wstępem: najstarszy magazyn o grach w Polsce prawdopodobnie przestanie istnieć. Jak pewnie z wielu Was od razu się domyśliło, chodzi oczywiście o magazyn CD-Action. W wiadomości czytamy, że sytuacja we wspomnianej firmie już od jakiegoś czasu nie była szczególnie kolorowa – w ciągu około sześciu miesięcy z redakcją rozstali się Dawid Bojarski (redaktor naczelny), Daniel Bartosik, Aleksander Olszewski, Michał Amielańczyk oraz Mateusz Witczak, który jest twórcą przytoczonej wiadomości i zarazem wydawcą PolskiGamedev.pl. Mężczyzna dodał, że – jak udało się dowiedzieć redakcji – w związku z pandemią Wydawnictwo Bauer zdecydowało się skasować ok. 20 swoich tytułów prasowych, a dzisiaj zwolnienia mieli otrzymać pracownicy CD-Action.

Zaledwie kilka minut temu natomiast na oficjalnej stronie CD-Action pojawił się z kolei news z równie smutnym wstępem, co wiadomość od PolskiGamedev.pl – jak przyznał sam autor newsa, Ninho, to najtrudniejszy news, jaki pisze w swoim życiu. Dalej czytamy:

Zgadza się – dostaliśmy wypowiedzenia. Nie wiemy, co z przyszłością CD-Action. Póki będziemy mogli, póty dostarczać będziemy Wam wieści o grach i nasze opinie – zarówno tu, jak i w magazynie. Najważniejsze: CD-ACTION 06/2020 WŁAŚNIE SIĘ DRUKUJE I BEZ ZMIAN POJAWI SIĘ W KIOSKACH JUŻ 5 MAJA. Wiele wskazuje, że przed nami zupełnie nowy rozdział. Co przyniesie, tego nie wie nikt. Z naszej strony chcemy podziękować za wszystkie lata, które z nami spędziliście. Jesteście najlepsi! PS: Potrzebujemy teraz dużo ciepełka od Was. Jesteście dla nas jak rodzina!

Cóż. Pozostaje trzymać kciuki, że wszystko dobrze się skończy. Przesyłamy ciepełko!