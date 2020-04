Nintendo potwierdza włamanie do bazy danych – 160 tysięcy kont może być poszkodowanych

Tech

Maria Wawrzyniak ,

Koncern odniósł się do pogłosek na temat włamania do bazy danych w oficjalnym oświadczeniu, a japoński oddział Nintendo potwierdził, ile może być ofiar włamania.

Ostatnimi czasy w internecie coraz częściej pojawiały się wiadomości od użytkowników Nintendo na temat nieautoryzowanych przez nich logowań do Nintendo Account. Japoński oddział Nintendo potwierdził możliwość pozyskania danych aż 160 tysięcy kont przez hakerów w związku z włamaniem do bazy danych koncernu. Sama firma odniosła się również do sytuacji w oficjalnym komunikacie na stronie internetowej, podkreślając, że problem dotyczy osób, które prócz Konta Nintendo miały również połączony z nim identyfikator Nintendo Network, czyli usługi sieciowej wykorzystywanej przez Nintendo 3DS oraz Wii U. W przypadku konsoli Switch wymagane jest jedynie bezpośrednio powiązane z serwerami firmy Nintendo Account (które obsługuje również urządzenia mobilne), jednak gracze mogą logować się także za pomocą wspomnianego NNID, czyli Nintendo Network ID – i właśnie to wykorzystali hakerzy, zdobywając zarówno identyfikatory, jak i hasła, a także adresy mailowe czy daty urodzenia użytkowników. Na całe szczęście nie wchodzą w to dane pokroju numerów kart płatniczych.

Problemem jest tutaj głównie ustawienie takiego samego hasła zarówno na Nintendo Account, jak i Nintendo Network ID. Firma zapewniła już, że w przypadku jakichkolwiek nieautoryzowanych wydatków zakupy zostały anulowane, a logowanie za pomocą NNID zostało wyłączone na czas nieokreślony. Zresetowano również hasła dostępu do kont, które mogły być potencjalnymi ofiarami ataków i zalecono włączenie dwustopniowej weryfikacji logowania.