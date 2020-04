Dziś obchodzimy Alien Day – łapcie z tej okazji Alien: Isolation za niecałe osiem złotych (i nie tylko)!

News

Maria Wawrzyniak ,

Alien Day (lub, jak kto woli, Dzień Obcego) nie wziął się znikąd – data 26 kwietnia w systemie amerykańskim jest zapisywana jako 4/26. Wszyscy zaznajomieni z tematem zapewne wiedzą, że to właśnie na księżycu LV-426 w filmie Obcy – 8 pasażer Nostromo odkryto stary wrak nieznanej cywilizacji. Tyle wystarczy, aby zrobić kolejną okazję do świętowania. Branża również nie pozostaje w tyle, dlatego dzisiaj mamy dla Was kilka interesujących gier z kultowej serii z udziałem Obcego, których ceny skoczyły drastycznie w dół. W szczególności powinna Was zainteresować promocja Alien: Isolation, które możecie aktualnie zgarnąć za niecałe 8 złotych. Radzimy się jednak śpieszyć!