W produkcji gier, jak w życiu – nie wszystko idzie zgodnie z planem, a nierzadko okazuje się, że rozwijany przez dekadę tytuł, to istne pole minowe, pełne martwego kodu, rozmaitych obejść i pułapek, które tylko czekają, by ujrzeć światło dzienne. Jeszcze w tym roku Wargaming będzie świętować 10. rocznicę premiery World of Tanks i z tej okazji opublikowało całą kompilację absurdalnych błędów, których doświadczyli gracze podczas długiej historii zabawy z symulatorem czołgisty. Rzućcie okiem na załączoną do wiadomości galerię. Który bug był Waszym ulubionym?

Przypomnijmy, że zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami włodarzy Wargaming, nawet jeśli World of Tanks ma już na koncie dekadę, to symulacyjne MMO nigdzie się nie wybiera. Ekipa obstaje raczej za tym, że gra będzie rozwijana w nieskończoność, jeśli tylko gracze będą chcieli spędzać w niej czas.

gallery:13846