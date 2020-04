News

Maria Wawrzyniak ,

W przeciągu ostatnich kilku miesięcy pojawiały się różne plotki na temat nowej produkcji z serii Silent Hill, nad którą ma pracować Sony. Jakiś czas temu informowaliśmy Was o doniesieniach użytkownika o pseudonimie Aesthetic Gamer, znanego również jako Dusk Golem. Według niego nad nowym Silent Hillem ma pracować zespół znany z serii Gravity Rush, na którego czele stoi Keiichiro Toyama, a którego właścicielem jest firma Sony. Dzisiaj z kolei dowozimy kolejne informacje (podając za serwisem Wccftech), tym razem od innego informatora związanego z serią – użytkownika o pseudonimie KatharsisT, który jako pierwszy wspomniał o projekcie z serii Silent Hill na konsolę PlayStation 5. Użytkownik znów wypowiedział się na forum ResetEra w wątku dotyczącym właśnie rebootu Silent Hill opracowywanym przez Sony:

Tutaj jest zbyt spokojnie. Ale to nie potrwa długo.

Gdy niedługo później inny użytkownik zapytał wprost, czy możemy liczyć na pokaz nowego Silent Hill podczas oficjalnej prezentacji konsoli PlayStation 5, KatharsisT odpowiedział tylko:

MAYbe.

Zapisując słowo może, w wyraźny sposób zaznaczył pierwsze trzy litery, które oznaczają maj. To z kolei może mieć bezpośrednie odwołanie do plotek, według których japoński gigant szykuje się do prezentacji swojej konsoli nowej generacji w przyszłym miesiącu. Co o tym myślicie?