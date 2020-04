News

Studio Grey Wolf po niemal roku w katalogu Steam Early Access zdecydowało się wydać finalną aktualizację do swojej strategii 4X zatytułowanej Pax Nova. Mamy datę premiery i listę nowości.

Dobre wieści dla fanów kosmicznych strategii 4X. Studio Grey Wolf Entertainment za pośrednictwem platformy Steam wskazało oficjalną datę premiery swojej najnowszej produkcji – osadzonej w realiach science fiction turowej strategii zatytułowanej Pax Nova. Zgodnie z zapowiedziami ekipy na debiut finalnej wersji tytułu nie będziemy musieli już długo czekać – Pax Nova otrzyma łatkę opatrzoną numerem 1.0 już 28 kwietnia.

Na premierę twórcy zamierzają oddać na ręce graczy zupełnie nowy sposób na osiąganie wygranej w scenariuszu – tzw. Quest Victory. Nie wskazano tu konkretów, ale wygląda na to, że każdy z uczestników otrzyma specjale zadanie do zrealizowania i jeśli mu się powiedzie, to bez względu na przebieg sesji osiągnie zwycięstwo. Obok tego możemy liczyć na nową frakcję Mechów, po jednej unikalnej technologii dla każdej z grywalnych frakcji i szereg poprawek dla jakości buildu oraz wydajności aplikacji. Jednocześnie Gery Wolf zamierza nieco usprawnić działanie sztucznej inteligencji i dodać jeszcze wyższy poziom trudności.

Pax Nova powstaje wyłącznie z myślą o komputerach osobistych. Tytuł zadebiutował we Wczesnym Dostępie Steam w maju minionego roku we współpracy z firmą Iceberg Interactive.

https://www.youtube.com/watch?v=LBPVytd6CzY